Gazzetta dello Sport: “Cremonese-Vazquez, addio vicino”

Il pesante ko contro la Juventus pesa, ma fino a un certo punto. Il dato che allarma davvero è un altro: due punti raccolti nelle ultime sei giornate. Una flessione evidente, generale, che impone riflessioni profonde anche sul mercato, inizialmente pensato per semplici aggiustamenti. Come scrive Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, la Cremonese potrebbe ora valutare interventi più incisivi per rimettere in carreggiata la stagione.

Tra le priorità resta l’innesto di un difensore affidabile, ma prende corpo anche l’idea di aumentare qualità e palleggio in mezzo al campo. In questo senso, i grigiorossi hanno messo gli occhi su Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 della Lazio. Arrivato in biancoceleste nel febbraio 2025 dopo l’ottima parentesi al Verona, il marocchino ha trovato poco spazio prima con Baroni e ancora meno con Sarri. Finora otto presenze complessive e appena 289 minuti giocati, come ricorda Vincenzo Di Schiavi della Gazzetta dello Sport.

Belahyane ha trovato spazio soprattutto a Udine, in una Lazio falcidiata dagli infortuni a centrocampo, e poi solo spezzoni di gara. Ma ogni volta ha mostrato qualità evidenti nella gestione del pallone e nella fase di costruzione. La Cremonese riflette su un’operazione che potrebbe prendere forma con la formula del prestito con diritto di riscatto, favorita anche dai buoni rapporti tra i due club, già consolidati dall’operazione Floriani della scorsa estate. Un aspetto sottolineato ancora da Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport.

Nel 3-5-2 di Davide Nicola, Belahyane potrebbe trovare un contesto più adatto alle sue caratteristiche rispetto al centrocampo a tre di Sarri. I grigiorossi cercano infatti un jolly capace di dare ordine e qualità a una mediana che oggi presenta limiti strutturali: Bondo è soprattutto un interditore, Grassi non ha trovato continuità e l’esperimento Vandeputte davanti alla difesa ha funzionato solo a tratti.

Uscite

Prima delle entrate, però, la Cremonese dovrà concentrarsi sulle uscite per liberare spazio e comprendere incastri e reali necessità. Con la valigia pronta c’è una delle scommesse estive che ha reso meno del previsto. Sarmiento, arrivato lo stesso giorno di Vardy, ha avuto una parabola molto diversa: considerato poco adatto all’assetto di Nicola per il suo stile anarchico, potrebbe rientrare presto in Championship.

Anche Valoti e Ceccherini hanno offerte dalla Serie B e potrebbero salutare. Dall’Argentina, intanto, rimbalza la volontà del Belgrano di riportare subito a casa il Mudo Vazquez. Il club sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Cremonese. Il fantasista ha sempre dichiarato di voler chiudere la carriera lì e questo potrebbe accelerare il suo addio, come evidenzia Vincenzo Di Schiavi della Gazzetta dello Sport.

Il mercato grigiorosso è entrato nel vivo: la flessione impone scelte, anche dolorose, per cambiare passo.