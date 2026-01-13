Serie B, il sondaggio: Palermo tra le grandi favorite per la Serie A. Ecco tutti gli allenatori che puntano sui rosanero

Il Frosinone capolista ha stregato la Serie B, ma non ha ancora conquistato la piena fiducia degli addetti ai lavori. È quanto emerge dal tradizionale sondaggio Italpress condotto tra i 20 allenatori del campionato cadetto alla chiusura del girone d’andata, come riporta il Corriere dello Sport. I numeri raccontano una realtà apparentemente contraddittoria: i ciociari di Massimiliano Alvini sono considerati quasi all’unanimità la squadra rivelazione del torneo, ma in pochi li vedono davvero capaci di centrare la promozione in Serie A.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ben 18 tecnici su 20 indicano il Frosinone come la sorpresa della stagione. Un riconoscimento che pesa, se si considera che la squadra è campione d’inverno, prima in classifica con 41 punti in 19 giornate. Eppure, quando si passa ai pronostici sulle tre promosse a fine stagione, soltanto quattro allenatori inseriscono i giallazzurri tra le squadre destinate alla massima serie. Un dato curioso, evidenziato anche dal Corriere dello Sport, che fotografa il Frosinone come splendida incompiuta agli occhi dei colleghi.

Diverso il discorso per il calciatore rivelazione. Il sondaggio Italpress, rilanciato dal Corriere dello Sport, incorona Alphadjo Cisse, centrocampista offensivo del Catanzaro di proprietà del Verona, che raccoglie 8 preferenze. Seguono Ghedjemis e Massolin con 2 voti ciascuno, mentre Adorante, Bortolussi, Cacciamani, Coda, Colombo, Kvernadze, Yeboah e Tronchin ottengono una preferenza a testa.

Sul fronte promozione, invece, il verdetto degli allenatori è netto. Venezia domina con 17 voti, seguita da Monza a quota 16 e Palermo con 12 preferenze. Oltre ai quattro tecnici che credono nel Frosinone, soltanto Michele Mignani inserisce il Modena tra le possibili promosse. Bianco e Chiappella scelgono di non esprimersi. Un quadro chiaro, sottolineato più volte dal Corriere dello Sport, che vede i ciociari ancora considerati outsider nonostante il primato.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le risposte fornite dai 20 allenatori di Serie B al sondaggio Italpress, così come riportate dal Corriere dello Sport.

Le risposte degli allenatori

Raffaele Biancolino (Avellino)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Kvernadze (Frosinone)

Promosse: Frosinone, Monza, Venezia

Vincenzo Vivarini (Bari)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Antonio Calabro (Carrarese)

Squadra rivelazione: Catanzaro

Calciatore rivelazione: Adorante (Venezia)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Alberto Aquilani (Catanzaro)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Monza, Venezia

Michele Mignani (Cesena)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Cacciamani (Juve Stabia)

Promosse: Modena, Monza, Venezia

Alessio Dionisi (Empoli)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Ghedjemis (Frosinone)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Massimiliano Alvini (Frosinone)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Ignazio Abate (Juve Stabia)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Francesco Modesto (Mantova)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Frosinone, Monza, Venezia

Andrea Sottil (Modena)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Massolin (Modena)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Paolo Bianco (Monza)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Colombo (Monza)

Promosse: —

Matteo Andreoletti (Padova)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Bortolussi (Padova)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Filippo Inzaghi (Palermo)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Giorgio Gorgone (Pescara)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Davide Dionigi (Reggiana)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Ghedjemis (Frosinone)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Angelo Gregucci (Sampdoria)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Coda (Sampdoria)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Roberto Donadoni (Spezia)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Massolin (Modena)

Promosse: Frosinone, Palermo, Venezia

Fabrizio Castori (Sudtirol)

Squadra rivelazione: Avellino

Calciatore rivelazione: Tronchin (Sudtirol)

Promosse: Frosinone, Monza, Venezia

Giovanni Stroppa (Venezia)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Yeboah (Venezia)

Promosse: Monza, Palermo, Venezia

Andrea Chiappella (Entella)

Squadra rivelazione: Frosinone

Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)

Promosse: —