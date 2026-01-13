Serie B, il sondaggio: Palermo tra le grandi favorite per la Serie A. Ecco tutti gli allenatori che puntano sui rosanero
Il Frosinone capolista ha stregato la Serie B, ma non ha ancora conquistato la piena fiducia degli addetti ai lavori. È quanto emerge dal tradizionale sondaggio Italpress condotto tra i 20 allenatori del campionato cadetto alla chiusura del girone d’andata, come riporta il Corriere dello Sport. I numeri raccontano una realtà apparentemente contraddittoria: i ciociari di Massimiliano Alvini sono considerati quasi all’unanimità la squadra rivelazione del torneo, ma in pochi li vedono davvero capaci di centrare la promozione in Serie A.
Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ben 18 tecnici su 20 indicano il Frosinone come la sorpresa della stagione. Un riconoscimento che pesa, se si considera che la squadra è campione d’inverno, prima in classifica con 41 punti in 19 giornate. Eppure, quando si passa ai pronostici sulle tre promosse a fine stagione, soltanto quattro allenatori inseriscono i giallazzurri tra le squadre destinate alla massima serie. Un dato curioso, evidenziato anche dal Corriere dello Sport, che fotografa il Frosinone come splendida incompiuta agli occhi dei colleghi.
Diverso il discorso per il calciatore rivelazione. Il sondaggio Italpress, rilanciato dal Corriere dello Sport, incorona Alphadjo Cisse, centrocampista offensivo del Catanzaro di proprietà del Verona, che raccoglie 8 preferenze. Seguono Ghedjemis e Massolin con 2 voti ciascuno, mentre Adorante, Bortolussi, Cacciamani, Coda, Colombo, Kvernadze, Yeboah e Tronchin ottengono una preferenza a testa.
Sul fronte promozione, invece, il verdetto degli allenatori è netto. Venezia domina con 17 voti, seguita da Monza a quota 16 e Palermo con 12 preferenze. Oltre ai quattro tecnici che credono nel Frosinone, soltanto Michele Mignani inserisce il Modena tra le possibili promosse. Bianco e Chiappella scelgono di non esprimersi. Un quadro chiaro, sottolineato più volte dal Corriere dello Sport, che vede i ciociari ancora considerati outsider nonostante il primato.
Di seguito, nel dettaglio, tutte le risposte fornite dai 20 allenatori di Serie B al sondaggio Italpress, così come riportate dal Corriere dello Sport.
Le risposte degli allenatori
Raffaele Biancolino (Avellino)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Kvernadze (Frosinone)
Promosse: Frosinone, Monza, Venezia
Vincenzo Vivarini (Bari)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Antonio Calabro (Carrarese)
Squadra rivelazione: Catanzaro
Calciatore rivelazione: Adorante (Venezia)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Alberto Aquilani (Catanzaro)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Monza, Venezia
Michele Mignani (Cesena)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Cacciamani (Juve Stabia)
Promosse: Modena, Monza, Venezia
Alessio Dionisi (Empoli)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Ghedjemis (Frosinone)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Massimiliano Alvini (Frosinone)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Ignazio Abate (Juve Stabia)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Francesco Modesto (Mantova)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Frosinone, Monza, Venezia
Andrea Sottil (Modena)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Massolin (Modena)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Paolo Bianco (Monza)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Colombo (Monza)
Promosse: —
Matteo Andreoletti (Padova)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Bortolussi (Padova)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Filippo Inzaghi (Palermo)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Giorgio Gorgone (Pescara)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Davide Dionigi (Reggiana)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Ghedjemis (Frosinone)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Angelo Gregucci (Sampdoria)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Coda (Sampdoria)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Roberto Donadoni (Spezia)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Massolin (Modena)
Promosse: Frosinone, Palermo, Venezia
Fabrizio Castori (Sudtirol)
Squadra rivelazione: Avellino
Calciatore rivelazione: Tronchin (Sudtirol)
Promosse: Frosinone, Monza, Venezia
Giovanni Stroppa (Venezia)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Yeboah (Venezia)
Promosse: Monza, Palermo, Venezia
Andrea Chiappella (Entella)
Squadra rivelazione: Frosinone
Calciatore rivelazione: Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Promosse: —