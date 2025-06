Europei U21, tra Spagna e Italia finisce 1-1: gli azzurrini passano il turno, solo panchina per Desplanches

Si chiude con un pareggio spettacolare e carico di tensione la sfida decisiva tra Italia U21 e Spagna U21, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi. Il match, disputato davanti a oltre 12.000 spettatori, termina 1-1 e consente a entrambe le nazionali di accedere alla fase a eliminazione diretta, lasciando invece a casa Slovacchia e Romania, sconfitta 2-1 in serata.

La classifica finale del girone

Con 7 punti ciascuna, Italia e Spagna chiudono in testa il girone. La differenza reti premia le “Furie Rosse”, prime con un +2 (6 gol fatti e 4 subiti), mentre gli Azzurrini si fermano a +2 ma con meno reti all’attivo (3 fatte e 1 subita).

⚽ La partita: equilibrio e occasioni da ambo i lati

Dopo un primo tempo combattuto, la Spagna è passata in vantaggio al 53’ con Jesus Rodriguez, abile a sfruttare l’assist rasoterra di Raul Moro per battere Zacchi con un destro all’incrocio. Ma la risposta azzurra non si è fatta attendere: Niccolò Pisilli ha risposto al 59’ con una splendida conclusione di potenza da fuori area che si è infilata nell’angolino basso.

Nel finale l’Italia ha sfiorato il colpaccio proprio con Pisilli, che al 90’ ha sfiorato il palo con un rasoterra preciso. Da segnalare anche una super parata di Cunat su un tiro ravvicinato di Turicchia all’83’.

Panchina per Desplanches

Tra i pali dell’Italia ha giocato Giole Zacchi, autore di una prestazione positiva. In panchina per tutta la durata del match è rimasto Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, che non ha ancora trovato spazio in questa competizione ma resta una risorsa importante per il prosieguo del torneo.

Il cammino prosegue

Ora per gli Azzurrini si aprono le porte dei quarti di finale, con la consapevolezza di aver superato un girone tosto e competitivo. La qualificazione è arrivata con merito e grande personalità. La missione europea continua.