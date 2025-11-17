Il Secolo: “Entella–Palermo gara a rischio, ma i precedenti non hanno mai fatto registrare tensioni”

Come riporta «Il Secolo XIX», la partita di sabato tra Entella e Palermo è stata inserita dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive tra gli eventi con profili di rischio sul fronte dell’ordine pubblico. La determinazione n. 46 dell’11 novembre, evidenzia ancora «Il Secolo XIX», ha portato alla formulazione di una serie di indicazioni rivolte al GOS per adottare misure organizzative aggiuntive.

Secondo quanto pubblicato da «Il Secolo XIX», la principale disposizione suggerita riguarda la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo, consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo previa adesione al programma di fidelizzazione del Palermo FC. In pratica, accesso riservato ai soli possessori di Fidelity Card. L’Osservatorio raccomanda inoltre — sottolinea ancora «Il Secolo XIX» — un incremento del servizio di stewarding e un rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio, come previsto dalle normative vigenti.

Non si tratta del primo incrocio tra Entella e Palermo: le due squadre si sono affrontate a Chiavari in Serie B nella stagione 2017/2018 e nei playoff di Serie C del 2021/2022. In entrambe le occasioni, ricorda «Il Secolo XIX», gli incontri si sono disputati in un clima tranquillo, senza criticità né dentro né fuori dallo stadio.

Le restrizioni per i tifosi rosanero, però, sono ormai una costante in questa stagione: quella di Chiavari sarà la sesta trasferta consecutiva senza un’apertura totale da parte delle autorità preposte.