Corriere dello Sport: “Esonerato Pagliuca. Empoli oggi a Dionisi”

La settimana di lavoro dell’Empoli si è aperta con una svolta importante. Come riporta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il club toscano ha ufficializzato l’esonero di Guido Pagliuca e del suo staff tecnico composto da Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra, la società ha diffuso il consueto comunicato di ringraziamento: «A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro».

Nel pomeriggio di ieri, come racconta ancora Tofanelli sul Corriere dello Sport, la squadra si è ritrovata sul campo per una seduta guidata da Stefano Bianconi, in attesa della definizione del nuovo corso tecnico. Tutto porta al ritorno di Alessio Dionisi, legato ancora da un contratto biennale al Palermo ma ormai vicino a vestire di nuovo l’azzurro. Trovato l’accordo per la buonuscita con il club siciliano, l’Empoli è pronto ad affidarsi nuovamente all’allenatore che nel 2020/2021 portò la squadra in Serie A vincendo il campionato davanti alla Salernitana di Castori.

Le ragioni dell’esonero

Le motivazioni del cambio non sono ancora state spiegate ufficialmente, ma secondo quanto riporta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, a pesare sono stati alcuni comportamenti non graditi alla proprietà. L’espulsione con tanto di lite con Paolo Bianco durante Empoli-Monza e il pesante secondo tempo di Pescara — chiuso con quattro gol subiti — hanno inciso sulle valutazioni della dirigenza.

Nemmeno la vittoria sofferta di Bolzano contro il SüdTirol, ottenuta in dieci uomini e solo nel finale, è bastata a rafforzare la posizione di Pagliuca. Nonostante un bilancio discreto (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per un totale di 9 punti), la fiducia non era più piena e il club ha deciso di voltare pagina.

Il precedente che fa sognare

Come sottolinea Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Empoli non è nuovo a cambi di rotta vincenti: nel 2017/2018 Aurelio Andreazzoli subentrò a Vivarini e condusse gli azzurri in Serie A, dominando il campionato con 85 punti, 13 in più delle seconde Parma e Frosinone.

Il calendario del “Dionisi bis”

Il nuovo tecnico avrà subito un calendario fitto: cinque gare in ventun giorni fino all’8 novembre. Il debutto avverrà domenica al “Castellani” contro il Venezia, poi la trasferta a Modena il 24. A seguire le sfide con Sampdoria e Virtus Entella, prima del match interno contro il Catanzaro.

Come conclude Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, per Dionisi si tratterà di un ritorno carico di aspettative: la piazza lo accoglierà come un vecchio amico, ma la missione è chiara — riaccendere l’entusiasmo e rilanciare l’Empoli verso la zona playoff.