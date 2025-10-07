DOPPIO STADIO A MILANO: l’annuncio dal Comune | “Vicini a San Siro”

La vicenda dello stadio di Milano si continua ad arricchire.

Lo stadio Giuseppe Meazza, conosciuto universalmente come San Siro, è stato inaugurato il 19 settembre 1926. Originariamente costruito per ospitare le partite dell’Inter, nel 1947 è diventato anche la casa del Milan. Fin dai primi anni, il suo impianto innovativo, con tribune e curve imponenti, lo ha reso uno dei simboli del calcio italiano, capace di ospitare migliaia di spettatori e di trasmettere emozioni indimenticabili.

Negli anni Trenta e Quaranta, San Siro ha visto sfilare grandi campioni e partite memorabili, diventando un luogo di aggregazione per i tifosi e un simbolo della città di Milano. Durante la Seconda Guerra Mondiale lo stadio subì danni limitati e riuscì a mantenere la sua funzione sportiva, consolidando il ruolo centrale nel calcio nazionale.

San Siro ha ospitato eventi storici, dai Mondiali del 1934 e del 1990, alle finali di Coppa dei Campioni e di Coppa UEFA. Leggende del calcio come Giuseppe Meazza, Gianni Rivera e Marco van Basten hanno calcato il suo terreno, contribuendo a costruire la fama internazionale dello stadio. Ogni partita importante ha alimentato storie, rivalità e ricordi indelebili tra le tifoserie.

Il suo impatto culturale va oltre il calcio: concerti storici e manifestazioni pubbliche hanno trasformato San Siro in un vero e proprio simbolo della città, testimonianza di come uno stadio possa raccontare la storia di intere generazioni, diventando parte integrante della memoria collettiva di Milano e del calcio mondiale.

Chiarimenti sulla vendita

La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha parlato a La Repubblica in merito alla vendita dello stadio San Siro, che passerà nelle mani di Inter e Milan. Scavuzzo ha sottolineato l’importanza di procedere con chiarezza e concretezza, concentrandosi sul contratto, sul progetto, sull’avvio dei lavori, sul piano del traffico e sugli interventi per contenere le emissioni. Secondo la vicesindaca, ogni decisione dovrà rispondere alle indicazioni emerse nei dibattiti pubblici e nelle commissioni comunali.

Ha commentato inoltre la proposta lanciata dal senatore Ignazio La Russa di salvare il Meazza e costruire due stadi vicini, definendola una “suggestione che crea confusione nel dibattito”. Scavuzzo ha chiarito che questa ipotesi non è all’ordine del giorno e che le priorità restano il progetto unico e la gestione sostenibile dell’area, evitando soluzioni poco realistiche o divisive per il quartiere.

Due stadi vicini?

La vicesindaca ha espresso dubbi sulla fattibilità dell’idea di due stadi vicini, sottolineando che è improbabile che Inter e Milan siano interessati a una soluzione del genere. Ha definito la proposta “surreale” e poco pratica, evidenziando come mantenere due impianti in attività nello stesso quartiere non rappresenti un vantaggio né per le squadre né per i residenti.

Scavuzzo ha ribadito l’importanza di concentrarsi su obiettivi concreti e realistici, puntando a un progetto di riqualificazione funzionale e sostenibile, capace di garantire sicurezza, accessibilità e qualità della vita per la città e per i tifosi.