DONNARUMMA OUT: scartato anche da un altro club | La serie A è l’unica chance

Ancora incerto il futuro del portierone italiano e capitano della Nazionale che sicuramente lascia Parigi. La Serie A sogna.

Gianluigi Donnarumma ha iniziato la sua brillante carriera nel Milan, esordendo in Serie A a soli 16 anni, un’età che lo ha reso uno dei più giovani debuttanti nella storia del campionato. Le sue prestazioni di alto livello gli hanno permesso di affermarsi rapidamente come uno dei portieri più promettenti d’Europa.

Con il PSG, Donnarumma ha avuto un grande successo, conquistando quattro titoli di Ligue 1, due Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi. La sua più grande vittoria con il PSG è stata la Champions League nella stagione 2024-2025, che ha segnato un traguardo storico per il club. Con il Milan, aveva già vinto una Supercoppa italiana nel 2016.

A livello internazionale, il suo momento di gloria è arrivato nel 2021 con la vittoria del Campionato Europeo con la maglia dell’Italia. Per le sue prestazioni, è stato eletto miglior giocatore del torneo, un riconoscimento senza precedenti per un portiere. Questo successo è stato seguito dall’assegnazione del prestigioso Trofeo Yashin.

Donnarumma ricopre il ruolo di capitano della Nazionale, ereditando la fascia dopo il ritiro di veterani come Chiellini e Bonucci. Nonostante la sua posizione di leader, il suo futuro a livello di club è incerto, con il rischio di rimanere senza squadra in un anno cruciale per i Mondiali.

Rottura col PSG

La situazione tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain ha raggiunto un punto di rottura definitivo. Il portiere ha rifiutato l’offerta di rinnovo con un ingaggio ridotto rispetto ai suoi attuali 12 milioni di euro netti, spingendo il club a escluderlo dalla rosa.

Per sostituire Donnarumma, il PSG ha acquistato il portiere Lucas Chevalier per una cifra significativa. L’allenatore Luis Enrique ha motivato la scelta spiegando di aver cercato “un profilo diverso” tra i pali, formalizzando così l’uscita del portiere italiano dal progetto tecnico. Con un contratto in scadenza nel 2026, il futuro di Donnarumma è ora in totale bilico.

La Serie A sogna

Dopo la rottura con il Paris Saint-Germain, il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico e un suo ritorno in Italia è un’opzione che attrae diversi club. Sia l’Inter, in cerca di un rilancio, sia la Juventus hanno mostrato interesse nel recente passato per il portiere della Nazionale. L’ingaggio elevato di Donnarumma, però, resta il principale ostacolo per la Serie A, rendendo l’operazione un “sogno proibito” per molti.

La Premier League è una destinazione molto probabile per il portiere. Club come il Manchester City e il Manchester United sono tra i più interessati. In particolare, il City lo vede come il sostituto ideale di Ederson, che potrebbe lasciare il club per accasarsi al Galatasaray.