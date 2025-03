Di Marzio: “Palermo-Dionisi, atteso confronto decisivo con la proprietà a Manchester”

Sono ore di riflessione in casa Palermo, con il futuro di Alessio Dionisi sempre più in bilico dopo la sconfitta in rimonta contro la Cremonese. L’11ª sconfitta stagionale potrebbe portare la società rosanero a un cambio in panchina, con una decisione che verrà presa a breve.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza del City Group è attesa a un confronto decisivo con la proprietà a Manchester, dove verranno valutate tutte le opzioni per il futuro della guida tecnica. La possibilità di un esonero è concreta, ma il Palermo sta ponderando bene ogni mossa prima di ufficializzare qualsiasi scelta.

Nelle prossime ore, dunque, si capirà se Dionisi resterà alla guida della squadra o se il club sceglierà un nuovo allenatore per tentare l’assalto ai playoff e blindare la corsa alla Serie A.