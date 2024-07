Come riportato dal noto esperto di calciomercato Di Marzio, il Cesena ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Antonucci dallo Spezia.

Quanto alla modalità di trasferimento, il fantasista arriva con la formula del prestito con opzione in caso di promozione in A. Il giocatore è già in città, visite programmate per il tardo pomeriggio, domani conoscerà la squadra. Giovedì presentazione ufficiale.