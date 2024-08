Il Catanzaro mette a segno un colpo in entrata. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com il club calabrese ha chiuso con il Lecco per l’arrivo di Nicolò Buso, attaccante classe 2000 che si è messo ben in mostra nell’ultimo campionato di Serie B nonostante la retrocessione in Serie C del club lombardo. Il giocatore arriva in giallorosso firmando un contratto di quattro canni, per un’operazione totale di circa 700 mila euro.

