Di Mariano saluta Palermo: «Me ne vado da uomo, con l’orgoglio di aver dato tutto»

Con un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social, Francesco Di Mariano ha salutato il Palermo e la sua gente, dopo tre stagioni in maglia rosanero. L’attaccante palermitano, ceduto al Modena a titolo definitivo, ha voluto condividere il proprio addio con parole intense, ricche di emozione, rispetto e senso di appartenenza.

«Cara Palermo, ho pensato a lungo a cosa scrivere, ma alcune emozioni è giusto tenerle per sé. Quello che voglio lasciare qui è solo rispetto e gratitudine. Per questa maglia, per questa città, per tutto quello che ho vissuto», scrive Di Mariano in apertura.

Nel suo messaggio, il numero 10 rosanero ha ripercorso tre anni di alti e bassi, parlando di «una montagna russa di emozioni: gioie, delusioni, cadute e ripartenze», ma sottolineando con forza: «Ho sempre dato tutto. Sempre. Senza mai tirarmi indietro».

Parole di affetto anche per chi lavora dietro le quinte, «i magazzinieri (soprattutto me cucinu Pasquali), lo staff medico, i fisioterapisti e tutti quelli che stanno in sede», così come per la squadra, i compagni e ovviamente la famiglia: «Loro hanno tenuto in piedi me, quando tutto il resto tremava. Perché certe cose non si urlano. Si portano dentro».

Infine, un saluto autentico, che va oltre il campo: «Me ne vado da uomo. In silenzio, senza far rumore. Ma con l’orgoglio di chi ha rappresentato la sua città con il cuore. Sempre. Fino all’ultimo giorno».

Francesco Di Mariano, che ha indossato la maglia del Palermo per 74 volte in tre stagioni, lascia il club con la dignità e l’eleganza di chi ha saputo vivere la sua esperienza con onestà, grinta e amore per i colori rosanero. Adesso per lui inizia una nuova avventura a Modena, ma il legame con la sua città resterà indelebile.

Buona fortuna, Kekko. Palermo non dimentica.