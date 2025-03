Cremonese, trasferta al “Barbera”: i convocati per la sfida contro il Palermo

La Cremonese si prepara a scendere in campo al Renzo Barbera per affrontare il Palermo nella 30ª giornata del campionato di Serie BKT. Il match è in programma venerdì 14 marzo alle ore 20:30, una sfida chiave nella corsa ai playoff tra due squadre che puntano in alto.

I CONVOCATI DI STROPPA

Mister Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per la trasferta siciliana. Assenze pesanti tra i grigiorossi, che dovranno fare a meno di Franco Vázquez, Zan Majer e Gianluca Saro, esclusi dalla lista per la gara contro i rosanero.

Questa la rosa a disposizione:

Portieri: Fulignati, Drago, Tånnander

Difensori: Ravanelli, Bianchetti, Ceccherini, Antov, Moretti, Folino

Centrocampisti: Barbieri, Pickel, Azzi, Valoti, Gelli, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia

Attaccanti: De Luca, Johnsen, Bonazzoli, Nasti

Out per la trasferta: Gianluca Saro, Zan Majer, Franco Vázquez.

La situazione

La Cremonese arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica, ma troverà di fronte un Palermo determinato e spinto dal pubblico del “Barbera”. Con l’assenza di Vázquez, Stroppa dovrà ridisegnare l’attacco, puntando sulle alternative Bonazzoli e Nasti per scardinare la difesa rosanero.

Sfida dall’alto tasso tecnico, con in palio punti fondamentali per il rush finale della stagione. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo venerdì sera.