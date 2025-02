Cremonese-Cesena, Mignani: «Per la prima volta vinciamo una partita sporca»

L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha commentato la vittoria in extremis contro la Cremonese, sottolineando le difficoltà incontrate nel primo tempo, durante il quale la squadra ha sofferto sia nel possesso che nella fase difensiva. Nella ripresa, invece, il Cesena è cresciuto, gestendo meglio il pallone e mostrando più qualità e coraggio.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per il valore della loro squadra, per la loro intensità e il loro ritmo. Questi motivi mi hanno portato a scegliere l’undici di cui ero straconvinto, ma non mi è piaciuto il primo tempo né dal punto di vista della gestione della palla né in fase di non possesso. Non abbiamo fatto assolutamente bene e abbiamo sofferto in maniera eccessiva. Siamo stati bravi ad arrivare all’intervallo con quel risultato, poi nel secondo tempo siamo venuti fuori ed è stata un’altra partita. Non ci siamo mai preclusi la possibilità di ripartire, anzi l’abbiamo fatto diverse partite con grande qualità e coraggio. Shpendi out? La scelta è stata dettata dalla conoscenza delle caratteristiche dei giocatori. Io pensavo che Russo e La Gumina ci aiutassero a tenere palla e a farci risalire il campo e in parte ci sono riusciti. Poi sono entrati giocatori diversi che ci hanno fatto alzare attraverso il possesso di palla, crescita generale della squadra. Nella ripresa c’è stata una crescita generale della squadra, poi c’è da dire che Klinsmann ha fatto almeno un paio di parate importanti. Oggi sono stati determinanti gli episodi, forse è la prima volta che vinciamo una partita un po’ più sporca anche se non voglio togliere i meriti ai ragazzi. Fa un po’ da contraltare alla partita persa a La Spezia. La Cremonese è una delle squadre che contro di noi ha dimostrato di essere più forte. Arriva ad avere tante occasioni attraverso un gioco di qualità e indubbiamente il primo tempo ha fatto meglio di noi, poi però nel secondo tempo siamo riusciti a gestire meglio palla e abbiamo provato fino all’ultimo a fare gol».