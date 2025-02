Tuttosport: “Palermo a pezzi”

È ultima chiamata per il Cosenza che oggi, contro il Palermo, è obbligato a conquistare i tre punti per mantenere viva la speranza salvezza. Il San Vito-Marulla si prepara ad accogliere una sfida carica di tensione e aspettative, con entrambe le squadre chiamate a vincere per ragioni opposte: il Cosenza per evitare la retrocessione, il Palermo per restare in corsa playoff.

Come riportato da Tuttosport, i calabresi dovranno fare affidamento su determinazione e carattere per contrastare una squadra che, nonostante le difficoltà difensive, rimane tra le più pericolose del campionato.

Cosenza: serve il colpo salvezza

Il tecnico Massimiliano Alvini schiera ancora la difesa a tre e un centrocampo a quattro uomini, puntando tutto sulla solidità e sulla capacità di ripartire in velocità.

Il rientro al “San Vito” di Garritano rappresenta una carta fondamentale per il Cosenza. Il trequartista agirà alle spalle della coppia d’attacco composta da Artistico e Mazzocchi, in un modulo che punta sulla verticalità e sull’aggressività offensiva.

In settimana, il capitano D’Orazio ha lanciato un appello alla squadra e ai tifosi: «Crediamoci fino all’ultimo», sottolineando come la spinta del pubblico possa essere decisiva in un momento così delicato.

Tuttosport evidenzia come la squadra debba ritrovare la compattezza vista nell’ultima vittoria casalinga e correggere gli errori difensivi che hanno compromesso le ultime partite.

Palermo: tra emergenza e obbligo di vincere

Sul fronte opposto, il Palermo di Alessio Dionisi arriva in Calabria con l’imperativo di tornare alla vittoria in trasferta dopo quasi cinque mesi di digiuno. Tuttavia, le scelte dell’allenatore sono fortemente condizionate dall’emergenza difensiva:

Ceccaroni e Diakité sono squalificati.

Nikolaou è fermo ai box per infortunio.

Nonostante le assenze pesanti, Dionisi sembra intenzionato a non snaturare l’assetto tattico e confermerà la difesa a tre, affidandosi all’arretramento di Blin al centro del reparto arretrato.

Tuttosport sottolinea come questa scelta, seppur rischiosa, permetta al Palermo di mantenere l’equilibrio tattico e non compromettere la fluidità del gioco offensivo. Tuttavia, l’emergenza difensiva potrebbe pesare contro un Cosenza che farà leva sulle ripartenze rapide.

Focus tattico e chiavi del match

Il Cosenza punterà sulla spinta degli esterni e sul dinamismo di Garritano per innescare la coppia d’attacco Artistico-Mazzocchi.

Il Palermo, invece, dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di spingere in avanti e la gestione dell’emergenza difensiva. Cruciale sarà il ruolo di Blin, chiamato ad adattarsi nel nuovo ruolo di centrale difensivo.

Tuttosport evidenzia come la gestione delle fasi di transizione sarà la chiave della partita: il Cosenza cercherà di sfruttare le debolezze difensive del Palermo, mentre i rosanero dovranno imporsi con il loro superiore tasso tecnico.

Partita da dentro o fuori per entrambe

Se per il Cosenza questa gara rappresenta l’ultima spiaggia per rimanere agganciati al treno salvezza, il Palermo sa che un passo falso oggi potrebbe compromettere seriamente la rincorsa ai playoff.

Con entrambe le squadre spinte dalla necessità di vincere, il match si preannuncia ad alta tensione.