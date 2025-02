Gazzetta del Sud: “Cosenza, ultima chiamata col Palermo”

Il Cosenza si appresta ad affrontare una delle sfide più decisive della stagione. Contro il Palermo, al “San Vito-Marulla”, i rossoblù cercano disperatamente punti per tenere vive le speranze di salvezza. L’obiettivo è chiaro: vincere per allontanare lo spettro della retrocessione.

Come riportato da Danilo Perri sulla Gazzetta del Sud, la situazione in casa Cosenza è complessa. Dopo l’illusoria vittoria contro la Carrarese, la sconfitta contro la Juve Stabia ha nuovamente complicato i piani. Ora il tecnico Massimiliano Alvini chiede una prova di forza contro un Palermo alla ricerca di continuità ma ancora fragile in trasferta.

Alvini carica la squadra: “Dobbiamo invertire la rotta”

Il tecnico silano non ha dubbi: questa è l’occasione per rimettersi in corsa.

«Dobbiamo fare una partita di spessore contro un avversario forte come il Palermo. Dopo il passo falso di Castellammare, la squadra ha lavorato bene e ora è carica. Voglio vedere un Cosenza dinamico, aggressivo e imprevedibile», ha dichiarato Alvini.

Il Palermo non vince in trasferta da quasi cinque mesi e questo potrebbe dare ai calabresi la spinta giusta per tentare il colpo.

Palermo in cerca di conferme

Il Palermo di Dionisi arriva a Cosenza con l’obiettivo di consolidare la corsa ai playoff. Dopo un periodo altalenante, i rosanero sanno che è fondamentale tornare a vincere anche lontano dal “Barbera”.

«Il Palermo è una squadra costruita per vincere, con giocatori esperti che sanno come affrontare partite delicate. Ma noi dobbiamo concentrarci su quello che possiamo dare in campo. Serve equilibrio e attenzione», ha ribadito Alvini.

Cosenza, motivazioni extra e omaggi a Iaccino

La partita avrà anche un significato emotivo profondo per la tifoseria cosentina. Le curve ricorderanno Salvatore Iaccino, storico tifoso rossoblù recentemente scomparso. Un tributo che ha unito anche le tifoserie avversarie, con gli ultras del Catanzaro che hanno voluto rendere omaggio con uno striscione e una raccolta fondi.

«Questa squadra può anche sbagliare in qualche momento della partita, ma l’attaccamento alla maglia è indiscutibile. Faremo di tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi», ha sottolineato Alvini.

Le probabili scelte di Alvini

Il tecnico dovrà fare a meno di Florenzi, ancora ai box, ma potrà contare su giocatori chiave come Garritano, Zilli e Artistico, nonostante alcuni acciacchi post-partita.

In attacco ci sarà spazio per il rientrante Mazzocchi, mentre a centrocampo il ballottaggio è tra Charlys e Kourfalidis per affiancare Gargiulo.

In difesa si attende il rientro di Venturi, che potrebbe scalzare uno tra Caporale e Hristov.

Ultime chance salvezza e sogni playoff

Il Cosenza sa che questa è una delle ultime chiamate per mantenere vive le speranze di salvezza. I silani hanno bisogno di punti e di una prestazione solida contro un avversario che ha le stesse urgenze ma per obiettivi diversi.

Il Palermo, dal canto suo, non può permettersi passi falsi se vuole mantenere viva la corsa ai playoff.

Chi avrà la meglio? Il campo darà la risposta.