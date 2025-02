Corriere dello Sport: “Palermo, senza Brunori. Non c’è solo Le Douaron”

I gemelli del gol dovranno separarsi. Domenica, in occasione della delicata gara con il Brescia, Pohjanpalo non potrà contare sul supporto di Brunori, assente per squalifica. Chi prenderà il suo posto?

Esiste ovviamente anche un Palermo senza l’italo-brasiliano: nel 2023, senza il numero 9, i rosanero travolsero il Modena 5-2 con cinque marcatori diversi. Tuttavia, sostituirlo non sarà semplice. Dopo un inizio di stagione difficile, Brunori ha ritrovato la centralità nel progetto e sta vivendo un buon momento, come evidenziato dal Corriere dello Sport in un articolo firmato da Antonio La Rosa. A Cosenza è arrivata (su rigore) la quarta rete in sette partite, che lo porta a quota 71 gol in 151 presenze con la maglia rosanero.

Le alternative di Dionisi

Per ovviare alla sua assenza, Alessio Dionisi ha diverse opzioni. La più probabile è l’impiego di Le Douaron, che prima dell’arrivo di Pohjanpalo aveva già giocato con continuità al fianco di Brunori. Tuttavia, anche la candidatura di Di Francesco non va sottovalutata: tornato a disposizione dopo un infortunio, l’esterno offensivo potrebbe adattarsi bene nel nuovo modulo (3-4-2-1), ricoprendo il ruolo di trequartista accanto a Verre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche Vasic e Insigne possono essere soluzioni valide per agire tra le linee e dare imprevedibilità all’attacco. Tuttavia, la sensazione è che alla fine la scelta ricadrà su Le Douaron. Oltre ai suoi tre gol segnati al “Barbera” in questo campionato, il francese garantisce centimetri e presenza fisica, qualità che Dionisi difficilmente vorrà sacrificare senza Brunori in campo. Le Douaron, infatti, ha la capacità di cucire il gioco e aprire spazi, caratteristiche che si sposano bene con Pohjanpalo.

Domenica il Palermo dovrà dimostrare di sapersi adattare all’assenza del suo bomber, con la speranza che le alternative a disposizione possano confermare il valore della squad