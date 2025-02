Corriere dello Sport: “Convenzione Renzo Barbera. City Group infastidito”

Tiene sempre banco, nel frattempo, la questione della convenzione per la concessione dello stadio “Renzo Barbera” al Palermo. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo di Antonio La Rosa, tra il club rosanero e il Comune (proprietario dell’impianto) esiste un’intesa di massima, ma la firma del documento tarda ad arrivare a causa di questioni burocratiche.

Stadio Barbera, nel vivo la discussione sulla convenzione: le richieste del Palermo e le cifre

Il City Group, infastidito dai continui rallentamenti, non è disposto a investire ulteriormente senza la firma della convenzione. Questo documento è fondamentale per garantire al Palermo il rientro delle somme già spese e di quelle stanziate per i lavori urgenti, che hanno permesso allo stadio di restare aperto al pubblico.

Divisione Femminile: un evento sul giornalismo e i diritti nello sport

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, ieri si è svolto un evento dedicato alla formazione professionale per giornalisti, che ha coinvolto la divisione femminile del Palermo. Tra le partecipanti c’era Chiara Dragotto, attaccante del Palermo Women, che ha preso parte a un corso incentrato sul rispetto dei diritti delle donne nello sport, con particolare attenzione alla parità di trattamento economico.

Un tema sempre più al centro del dibattito, che testimonia l’impegno del Palermo anche sul fronte dell’inclusione e del riconoscimento del calcio femminile.