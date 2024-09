Coppa Italia. Napoli-Palermo, Tina: «Per gli azzurri fondamentale non sottovalutare l’avversario»

Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, intervenendo ai microfoni di Forza Napoli Sempre, si è espresso in vista del match di questa sera in Coppa Italia tra Napoli e Palermo:

«Stasera non sarà la consueta passeggiata”, ha affermato Tina, “la squadra ha già subito cocenti delusioni in passato. È fondamentale non sottovalutare l’avversario. Ci sono certezza in meno, soprattutto in fase di interdizione».