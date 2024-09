Premier League, il Manchester City vince la prima causa

Ricordiamo che il Manchester City, attraverso il City Football Group, è anche proprietario del Palermo. Questa connessione tra il City Group e il club siciliano rientra nella strategia globale del gruppo, che possiede diversi club in tutto il mondo con l’obiettivo di creare una rete internazionale di squadre. L’acquisizione del Palermo, avvenuta nel 2022, ha segnato un passo importante per il calcio italiano, con l’intento di rafforzare il club e portarlo ai vertici del calcio nazionale. Questo legame aggiunge un’ulteriore dimensione agli sviluppi legali e sportivi che coinvolgono il Manchester City in Premier League.