Coppa Italia, Napoli-Palermo: i convocati di Dionisi

Ecco i calciatori del Palermo convocati per la partita contro il Napoli, in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia:

Desplanches

Lund

Baniya

Lucioni

Gomes

Di Mariano

Segre

Brunori

Ranocchia

Insigne

Nespola

Vasic

Appuah

Henry

Le Douaron

Diakité

Buttaro

Pierozzi

Peda

Saric

Ceccaroni

Nikolaou

Sirigu

Assente Ionut Nedelcearu a causa di un affaticamento muscolare, riportato durante l’allenamento odierno.