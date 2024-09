Napoli-Palermo, i precedenti: l’ultima volta in Coppa Italia hanno vinto i rosanero

La Coppa Italia Frecciarossa riporta in campo due protagoniste storiche del calcio del Sud, Napoli e Palermo, che si sfideranno per la settantunesima volta nella loro lunga e ricca storia di confronti. Questo match rievoca ricordi di sfide emozionanti tra due squadre che, sebbene abbiano percorso strade diverse negli ultimi anni, condividono una storia significativa di duelli accesi.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 29 gennaio 2017, in un incontro di Serie A che si concluse sull’1-1. Il Palermo passò in vantaggio con un gol di Ilija Nestorovski, ma il Napoli rispose con una rete di Dries Mertens. Questa partita segnò il quarto risultato utile consecutivo per il Napoli contro i siciliani in Serie A, ma in Coppa Italia l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate hanno vinto i rosanero ed è avvenuto nel giugno del 1979. In quella occasione, il Palermo si impose per 2-1 grazie a una doppietta di Citterio, nonostante il Napoli fosse andato in vantaggio con un gol di Savoldi.

Storicamente, il Napoli ha un ottimo bilancio in Coppa Italia contro squadre che non militano in Serie A. Gli azzurri hanno vinto 13 delle ultime 15 partite contro avversari di categorie inferiori. Tuttavia, in alcuni casi, la qualificazione è stata più sofferta, come dimostra l’ultimo incontro contro il Modena, in cui il Napoli ha avuto bisogno dei calci di rigore per avanzare, dopo uno 0-0 nei 90 minuti regolamentari e un 4-3 ai rigori.

L’ultima volta che il Napoli è stato eliminato da una squadra non di Serie A in Coppa Italia risale all’agosto del 2003, quando fu la Salernitana a infliggere questa delusione. Da allora, i partenopei hanno costruito una solida reputazione in questa competizione, soprattutto contro avversari di categorie inferiori.

Curiosamente, l’ultimo gol su azione segnato dal Napoli in Coppa Italia è stato realizzato da Giovanni Simeone. Simeone, che ha lasciato il segno contro il Palermo anche in Serie A con una doppietta nel dicembre 2016 mentre indossava la maglia del Genoa, continua a essere un protagonista di questa competizione.

La sfida tra Napoli e Palermo in Coppa Italia è molto più che una semplice partita di calcio: è un confronto che richiama le radici profonde e appassionate del calcio del Sud Italia, con due tifoserie storiche pronte a vivere un altro capitolo di una rivalità ricca di storia e momenti indimenticabili.