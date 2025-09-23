Coppa Italia: Lecce travolto dal Milan, a San Siro finisce 3-0 per i rossoneri
Finisce qui il match dei sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Milan e Lecce. Grande prova dei rossoneri che calano il tris al Lecce, accedendo al turno successivo, dove affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri.
A San Siro buona prima frazione di gioco da parte dei rossoneri, che da subito hanno voluto metter le cose in chiaro, dimostrando la propria superiorità sul campo. Al 19′ minuto arriva la svolta del match: dopo una revisione al VAR, l’arbitro decide che il colore giusto del cartellino da assegnare ad Siebert per un fallo su Nkunku è il rosso, lasciando cosi il Lecce in 10 uomini. I rossoneri ne approfittano subito, trovando al 20′ il gol del vantaggio firmato da Santiago Gimenez.
Il Milan comincia il secondo tempo come ha terminato il primo, creando due occasione una dietro l’altra: prima il palo di Loftus Cheek, poi l’occasione sprecata da Nkunku a tu per tu con il portiere avversario. Il francese si rifà però al 50′, quando sfrutta un bel cross di Saelemaekers battendo il portiere con un bella conclusione in mezza rovesciata. I rossoneri chiudono il match al 64′ grazie al gol di Pulisic.