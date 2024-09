Coppa Italia: Daspo di 4 anni per tre tifosi rosanero

In seguito al match di Coppa Italia Napoli-Palermo, gli agenti della Digos di Napoli, come riportato da napolitoday.it, del commissariato San Paolo e della Guardia di Finanza hanno controllato, prima dell’ingresso allo stadio Diego Armando Maradona, tre tifosi palermitani. Tutti e tre, residenti in provincia di Palermo, sono stati trovati in possesso, ciascuno, di un artifizio pirotecnico di tipo “Cobra”.

I tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Nei loro confronti, inoltre, il questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di 4 anni.