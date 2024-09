Derby di Genova, Sampdoria stangata: porte chiuse e tre trasferte senza tifosi

Gli scontri avvenuti a Genova prima del fischio d’inizio del derby in Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, con la conseguente vittoria ai rigori dei blucerchiati, hanno lasciato non pochi strascichi per entrambe le tifoserie. Il Prefetto di Genova, dopo le determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ha infatti deciso che Genoa-Juventus, in programma domani alle ore 18 allo stadio “Ferraris”, si disputerà a porte chiuse. Analogo provvedimento per Sampdoria-Juve Stabia (venerdì 4 ottobre alle 20,30).

Oltre alle porte chiuse per le due sfide casalinghe i tifosi dovranno rinunciare a seguire in trasferta le proprie squadre per tre gare. Quelli rossoblù salteranno quindi la sfida con l’Atalanta del 5 ottobre, quella del 27 ottobre a Roma con la Lazio e del 4 novembre a Parma. Per i sampdoriani vietate le trasferte di Modena di domenica 29 settembre, di Cesena del 19 ottobre e di Cittadella del 29 ottobre.