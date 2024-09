Foscarini: «Sassuolo e Cremonese le favorite in Serie B. Pisa? Ha qualcosa in meno»

Claudio Foscarini, ex allenatore del Cittadella, in un’intervista concessa a TuttoB.com si è espresso per fare il punto della situazione sul campionato cadetto.

«Frosinone? Quando mancano i risultati, diventa difficile. Vivarini è un ottimo allenatore e l’anno scorso col Catanzaro ha mostrato probabilmente il miglior calcio di tutta la Serie B, ma ora è in difficoltà. Oltretutto l’ambiente ha digerito male la retrocessione e deve ancora ricompattarsi. Deve essere brava la società a credere nel tecnico e nei giocatori, sperando che non serva troppo tempo per rimettersi in carreggiata; diversamente si rischia di perdere il treno per i primi posti.

Carrarese? Se vieni dalla vittoria di un campionato, hai una buona rosa e subentri nel modo giusto nella categoria superiore, l’impatto può essere positivo. Ho seguìto il Mantova l’anno scorso e quest’anno non ha cambiato filosofia, pur correndo maggiori rischi nella costruzione dal basso. Però Possanzini è bravo e i giocatori lo seguono alla lettera, quindi i virgiliani non hanno accusato il salto. Il Cesena, invece, è una squadra bella e tignosa, soprattutto davanti al proprio pubblico. Mentre la Juve Stabia, dopo una partenza super, è reduce da due ko di fila, ma gioca bene e il sintetico di casa può diventare il fortino su cui edificare la classifica. Quanto alla Carrarese, sì, è in evidente difficoltà: i numeri (5 sconfitte su 6 lo certificano); vale un po’ quanto detto per il Frosinone, in chiave salvezza però.

Cosenza? Può pesare fino a un certo punto… Il Cosenza è abituato alla sofferenza e si è sempre tirato fuori, con tanta umiltà e sacrificio, da situazioni che sembravano apparentemente compromesse, acciuffando salvezze insperate. Il ‘Marulla’, poi, è un valore aggiunto: può trascinare i rossoblù verso l’obiettivo.

Favorite per la promozione? Sassuolo e Cremonese in primis. Poi Brescia, Spezia, Bari, se riesce a recuperare e a non perdere punti, e Pisa che, pur avendo qualcosa di meno delle altre a livello tecnico, ha i giocatori funzionali al credo di Inzaghi».