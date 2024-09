Grosso presenta Sassuolo-Spezia: «Affrontiamo squadra che ha fatto un bel percorso»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro lo Spezia per presentare il match:

«Affrontiamo una squadra seconda in classifica. Hai messo alla luce la situazione attuale, è tutto relativo dopo poche giornate, ma affrontiamo una squadra che ha fatto un bel percorso, che ha energia, entusiasmo, viene da un momento positivo e vuole confermarsi. Sarà una gara difficile dove cercheremo di mettere in campo il nostro meglio per ottenere il nostro massimo.

Mi conforta aver utilizzato tanti elementi e che tutti hanno risposto presente, la conferma sul fatto che tutti abbiamo un gruppo con qualità e potenzialità che non deve mai smettere di lavorare. Non è cambiato niente rispetto a quello che ci siamo detti prima e non cambierà niente durante l’anno perché non puoi abbassare la guardia, ti scoprono subito e ti puniscono. La bravura di rimettersi in pista, lavorare con foga, equilibrio, sapendo i pregi degli avversari ma anche i nostri e che dobbiamo essere in grado di voler mostrare perché li abbiamo e abbiamo intenzione di metterli sul terreno di gioco.

Cambi? Sono un’altra cosa che mi porto dietro perché è determinante. Quando hai la possibilità di cambiarne la metà devi essere in grado di proporne la metà che ti aiuta e ti sostiene durante la gara. Noi stiamo facendo bene con chi inizia e con chi entra, poi quando fai una cosa diventa intuizione se va in un modo, se lo fai in un altro diventa confusione.

Facciamo le scelte per il meglio della squadra, con equilibrio, poi dobbiamo essere in grado di mettere in campo le nostre qualità perché affrontiamo un avversario di livello che viene da un anno difficilissimo in cui hanno imparato tanto. Dopo essere retrocessi dalla A e dopo aver iniziato con degli ottimi propositi si sono ritrovati impelagati in zone difficili, hanno trasformato quell’energia quest’anno anche grazie a un allenatore che sta facendo benissimo e noi dobbiamo essere bravi a non farci sorprendere. La partita sarà di livello, piena di insidie e vogliamo provare a essere protagonisti».