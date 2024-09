Longo presenta Bari-Cosenza: «Partita contro avversario di ottimo livello»

L’allenatore del Bari Moreno Longo è intervenuto nella conferenza prima della partita contro il Cosenza per presentare il match.

«Io sono una persona equilibrata. In settimana ho letto delle dichiarazioni mie mal interpretate, come “Adesso arriva il bello”. Non ho mai fatto catastrofi quando la squadra faceva buone prestazioni e non portava risultati, come adesso non dobbiamo esaltarci per due vittorie. Vorrei maggiore correttezza. La partita sarà contro un avversario di ottimo livello che sta disputando un ottimo campionato. Un avversario ostico, che sta bene reduce da una sconfitta immeritata. Corre tantissimo e fa dell’intensità una delle caratteristiche principali che ti obbliga a giocare sporco. Dovremo fare molta attenzione.

Il Cosenza ci obbligherà a fare una partita di altissimo livello, stanno confermando quello che di buono hanno fatto sul campo. Senza entusiasmo il calcio sarebbe poca roba. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, ma lo ero anche prima quando la squadra produceva e giocava. I risultati condizionano i giudizi. Ad esempio se avessimo vinto con la Samp avremmo detto di una super partita, come effettivamente è stata. Il nostro è un processo di crescita e stiamo mettendo i passaggi giusti per la costruzione.

Il Bari così aggressivo è una mia idea, che combacia con le esigenze dei calciatori che sono predisposti a questo tipo di calcio e hanno più difficoltà a difendere in spazi raccolti. A volte ci saranno momenti dove questo non ci sarà permesso, ad esempio in base alle caratteristiche dell’avversario. Dovremo avere dei principi ma essere bravi a cambiare di volta in volta.

Sibilli può giocare da mezzala, ha le caratteristiche giuste. Lo stimiamo tantissimo e ha assoluto valore, ha diverse collocazioni. Sta bene ed è a disposizione per essere scelto, sicuramente può giocare insieme a Falletti. Anche Lasagna e Maiello stanno bene, Matino è l’unico indisponibile. Simic sta facendo passi avanti.

L’imbattibilità difensiva è un aspetto su cui stiamo lavorando come squadra, essere in partita per tutti i 95 minuti. Negli ultimi 10 minuti quando la squadra ha abbassato la tensione abbiamo concesso 3 palle gol e dobbiamo insistere su quella mentalità. Quando rallenti puoi subire qualcosa. La continuità, consolidare i momenti positivi. La squadra ha ancora poche esperienze alle spalle per potersi definire matura a tutti gli effetti. Adesso che andremo avanti il percorso ci dirà dove insistere e dove consolidare, il tempo dirà cosa diventeremo. Dovremo spostare l’asticella verso l’alto. Le due vittorie non devono cambiare nulla, ma devono mantenere alto il livello».