Alvini presenta Bari-Cosenza: «Ce l’andremo a giocare con le nostre caratteristiche»

L’allenatore del Cosenza Massimiliano Alvini è intervenuto nella conferenza prima della partita contro il Bari.

«Il Bari è una squadra molto forte ed esperta. Ha un obiettivo molto chiaro. Noi ce l’andremo a giocare con le nostre caratteristiche e con grande rispetto per l’avversario. Con il Sassuolo è mancato solo il risultato, abbiamo fatto un’ottima partita. Quella sfida ci è servita per correggere errori da non ripetere. Zilli è stato il primo cambio in avanti nelle prime tre partite, anche settimana scorsa ha giocato. Sta facendo un percorso, così come Florenzi. Lo tengo in considerazione e ho grande stima di lui.

Sono contento del rendimento di Kourfalidis. E’ sempre entrato nelle ultime partite. E’ probabile che domani scenderà in campo, che sia dal primo minuto o da subentrato. Percepiamo il calore dei tifosi, siamo tutti uniti. Ci fa piacere. Daremo tutto per la maglia e per il Cosenza. Sono tutti recuperati. Fumagalli e Ciervo saranno convocati».