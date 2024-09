Cesena, Antonucci: «A Palermo e Pisa abbiamo fatto bene. Priorità resta la salvezza»

Intervenuto ai microfoni di TuttoB.com, il calciatore del Cesena Antonucci è tornato a parlare anche dei match giocati a Palermo e Pisa.

«Sicuramente una buona prestazione da parte mia, come peraltro di tutta la squadra. Sono contento di aver offerto il mio contributo ai fini del passaggio del turno. Ora poi mi sento benone fisicamente.

Il modulo? E’ un assetto che mi piace e nel quale mi trovo perfettamente a mio agio. Con il mister e i miei compagni c’è piena sintonia, per cui sono estremamente contento. Adesso spero di poter continuare ad aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

A Palermo e Pisa abbiamo fatto bene, ma dobbiamo stare calmi e ragionare partita dopo partita, cercando di fare del nostro meglio. La priorità resta la salvezza, raggiunta la quale potremo pensare a divertirci….

Mignani? Siamo un gruppo molto unito, come dimostrato a Pisa dove tutti insieme abbiamo ottenuto un risultato importante contro un avversario forte. Il fatto di essere una vera squadra è certamente un vantaggio.

La Serie B è un campionato molto difficile, ne siamo consapevoli, sta a noi cercare di incamerare più punti possibili. Dobbiamo continuare a spingere e ad allenarci forte, questo ci chiede il mister.

Margini di miglioramento? Si può sempre fare meglio e credo che noi abbiamo ampi margini di miglioramento; sarà nostro dovere darne prova. Grazie al lavoro, però, sono certo che ci riusciremo e potremo toglierci delle belle soddisfazioni.

Stagione? Pretendo molto da me stesso… Come detto poc’anzi, voglio aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi, inoltre mi preme ripagare la fiducia che la società ha riposto nei miei confronti, quindi farò di tutto per segnare più gol e servire più assist possibili».