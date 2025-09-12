Südtirol-Palermo, Castori: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B, ma vogliamo il risultato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Alla vigilia della sfida di domenica pomeriggio al “Druso” contro il Palermo (ore 17:15), Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento del Südtirol e presentare la terza giornata di Serie B.

Il tecnico biancorosso ha esordito sottolineando il valore dell’avversario: «Non c’è bisogno che lo dica io, il Palermo è sicuramente la squadra più forte di questo campionato. Arriviamo con la mentalità giusta, abbiamo sfruttato la sosta per lavorare sul piano fisico e tecnico-tattico e siamo pronti per questa sfida».

Castori ha poi chiarito lo stato della rosa: «Sicuramente assenti Veseli e Coulibaly, mentre Casiraghi e Merkaj sono rientrati in gruppo. Abbiamo ancora due allenamenti per valutare le loro condizioni, perché guarigione e condizione atletica sono due cose diverse. Per quanto riguarda Zeppetti, finalmente torna a disposizione dopo una lunga assenza».

Sulla possibilità di schierare Tait da mezz’ala, Castori ha aggiunto: «Si è espresso bene sia da mediano che da mezz’ala. Ora dobbiamo trovare l’alternativa giusta per sostituire Koulibaly, ma il concetto resta sempre lo stesso: tutti i giocatori devono interpretare la partita con la massima intensità».

In attacco, resta aperta la soluzione con due punte: «Odogwu e Pecorino possono benissimo giocare insieme. L’ultima partita li ho provati per valutarne la coesione e hanno dimostrato l’intelligenza giusta per adattarsi l’uno all’altro».

Conclude il tecnico del Südtirol: «Sappiamo il valore del Palermo, ma anche noi abbiamo la nostra identità. Dovremo essere molto concentrati per 90 minuti, perché vogliamo un risultato positivo».

