Südtirol-Palermo, Castori: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B, ma vogliamo il risultato»

Alla vigilia della sfida di domenica pomeriggio al “Druso” contro il Palermo (ore 17:15), Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento del Südtirol e presentare la terza giornata di Serie B.

Il tecnico biancorosso ha esordito sottolineando il valore dell’avversario: «Non c’è bisogno che lo dica io, il Palermo è sicuramente la squadra più forte di questo campionato. Arriviamo con la mentalità giusta, abbiamo sfruttato la sosta per lavorare sul piano fisico e tecnico-tattico e siamo pronti per questa sfida».

Castori ha poi chiarito lo stato della rosa: «Sicuramente assenti Veseli e Coulibaly, mentre Casiraghi e Merkaj sono rientrati in gruppo. Abbiamo ancora due allenamenti per valutare le loro condizioni, perché guarigione e condizione atletica sono due cose diverse. Per quanto riguarda Zeppetti, finalmente torna a disposizione dopo una lunga assenza».

Sulla possibilità di schierare Tait da mezz’ala, Castori ha aggiunto: «Si è espresso bene sia da mediano che da mezz’ala. Ora dobbiamo trovare l’alternativa giusta per sostituire Koulibaly, ma il concetto resta sempre lo stesso: tutti i giocatori devono interpretare la partita con la massima intensità».

In attacco, resta aperta la soluzione con due punte: «Odogwu e Pecorino possono benissimo giocare insieme. L’ultima partita li ho provati per valutarne la coesione e hanno dimostrato l’intelligenza giusta per adattarsi l’uno all’altro».

Conclude il tecnico del Südtirol: «Sappiamo il valore del Palermo, ma anche noi abbiamo la nostra identità. Dovremo essere molto concentrati per 90 minuti, perché vogliamo un risultato positivo».