Carrarese, Distefano sempre più vicino

Dopo la buona stagione di Serie B, culminata con la salvezza nel campionato cadetto, la Carrarese vuole ripetersi e muove passi importanti sul mercato. Infatti, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo x, sembrerebbe essere molto vicina ad aggiudicarsi l’attaccante classe 2003 Filippo Distefano. Il giocatore arriverebbe in prestito dalla Fiorentina, un buon rinforzo pronto a far parte della rosa a disposizione di Calabro. La viola sembrerebbe quindi pronta a cederlo in prestito ai vicini toscani.

