Coppa Italia, possibile rivoluzione dal 2027/28: nuovo format e diritti tv verso un bando quinquennale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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La Coppa Italia potrebbe cambiare volto a partire dalla stagione 2027/28. La Lega Serie A sta valutando una modifica del format della competizione e prepara il nuovo bando per l’assegnazione dei diritti televisivi, dopo il via libera dell’Antitrust alle linee guida per la commercializzazione.

Come riportato da Marco Sacchi su Calcio e Finanza, i club di Serie A si sono riuniti nella mattinata di venerdì 16 ottobre per affrontare diversi temi, tra cui proprio il futuro della coppa nazionale. Al centro delle valutazioni ci sono la struttura del torneo e il prossimo ciclo dei diritti audiovisivi.


Diritti tv, Mediaset fino al 2027

Attualmente la Coppa Italia viene trasmessa da Mediaset, che manterrà i diritti delle partite e della finale di Supercoppa italiana fino al termine della stagione 2026/27.

Secondo quanto riferisce Marco Sacchi su Calcio e Finanza, il nuovo bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2026, dopo l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nuovo format ancora allo studio

La possibile modifica della formula rappresenta un altro tema sul tavolo della Lega Serie A. Al momento, tuttavia, non sono stati ufficializzati i dettagli dell’eventuale riorganizzazione della competizione.

Calcio e Finanza, nell’articolo firmato da Marco Sacchi, pone inoltre l’attenzione sulla durata del prossimo accordo televisivo, con l’ipotesi di un bando quinquennale.

Come evidenziato ancora da Marco Sacchi su Calcio e Finanza, il prossimo ciclo potrebbe quindi segnare una nuova fase per la Coppa Italia, sia sul piano sportivo sia su quello commerciale. Le decisioni definitive restano però da definire.

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