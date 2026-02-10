Buffon incorona Pio Esposito: «È l’unica certezza per il futuro della Nazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Lo hanno smascherato

Possibili guai per Gianluigi Buffon - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Parole che pesano come un’investitura. Ospite di DAZN, Gianluigi Buffon ha indicato in Francesco Pio Esposito uno dei pilastri su cui costruire il futuro della Nazionale italiana. Un giudizio netto, maturato dopo averlo osservato da vicino nel gruppo azzurro, che va oltre il semplice elogio tecnico.

«Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate», ha detto Buffon, sottolineando come a colpirlo siano stati soprattutto l’umiltà e la voglia di apprendere del giovane attaccante dell’Inter. Qualità rare, secondo l’ex portiere, e decisive per compiere il salto definitivo ad altissimo livello.

Buffon ha poi descritto Esposito come un «ragazzo eccezionale», capace di sorprendere chiunque lavori con lui quotidianamente. Un profilo che unisce talento, mentalità e crescita costante, elementi che lo rendono — agli occhi di uno dei simboli della Nazionale — una garanzia per gli anni a venire.

Alla domanda diretta sul ruolo di Esposito nei prossimi Mondiali, la risposta è stata ancora più perentoria: «È l’unica certezza che abbiamo». Una frase che vale come una profezia e che accende i riflettori su un percorso appena iniziato, ma già carico di aspettative.

