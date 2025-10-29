Bisoli: «Idrissi lavoratore straordinario, può essere protagonista in Serie A. Palermo, Modena, Venezia e Monza da promozione»

In un’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Modena e del Cagliari, ha parlato del momento del difensore Riyad Idrissi, protagonista della vittoria del Cagliari contro l’Hellas Verona, e ha offerto la sua visione sul campionato di Serie B, con particolare attenzione a Palermo, Modena, Venezia e Monza.

«Idrissi è un giocatore molto importante perché conosce i suoi limiti e i suoi pregi – ha dichiarato Bisoli a TuttoMercatoWeb.com –. È un lavoratore incredibile, vuole sempre migliorare. Stava spesso con me dopo l’allenamento per perfezionare i cross, aveva voglia di apprendere e crescere ogni giorno. Non mi stupisce che oggi sia protagonista in Serie A».

Alla domanda sul futuro del giovane difensore, Bisoli ha ribadito il suo ottimismo: «Può essere un protagonista stabile in A. Quando hai un calciatore così, che vuole migliorarsi e conosce pregi e difetti, per un allenatore è una fortuna».

Durante l’intervista con TuttoMercatoWeb.com, l’ex tecnico ha anche commentato la crescita del Cagliari: «Pisacane sa cosa fare. Quando un tecnico ha le idee chiare e costruisce un gruppo solido, è già a metà dell’opera. Giulini ha visto giusto: ha creato un ambiente dove tutti remano dalla stessa parte».

Nella parte finale della conversazione, Pierpaolo Bisoli, parlando a TuttoMercatoWeb.com, ha analizzato la giornata di Serie B: «La B riserva sempre sorprese. Ogni partita ha le sue difficoltà e il campionato si sta già dividendo tra chi lotta per la promozione e chi per salvarsi. Monza, Venezia, Palermo e Modena lotteranno per salire in A, mentre Cesena e Frosinone possono inserirsi nelle zone alte»