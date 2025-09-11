Barak: «Alla Samp per fame e ambizione. Voglio riportare il club dove merita»

BOGLIASCO – Fame, ambizione e tanta voglia di riscatto. Antonin Barak si è presentato alla Sampdoria con idee chiare e obiettivi ambiziosi. «Ho detto subito sì perché mi sento in condizione top, sto benissimo e voglio dimostrarlo in campo», ha raccontato il centrocampista ceco nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport a firma di Filippo Grimaldi.

Arrivato nelle ultime ore di mercato, Barak non nasconde le motivazioni della sua scelta. «Il primo settembre ho saputo dell’interesse della Samp – ha spiegato – volevo giocare, cercavo il campo e nient’altro. Ho pensato alla passione della tifoseria e a quello che rappresenta questo club: tutti elementi che mi hanno convinto subito». Una decisione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, che lo ha portato a sposare il progetto di un club reduce da stagioni difficili ma desideroso di ritrovare identità.

Il centrocampista ha le idee chiare anche sul futuro: «Potevo restare a Firenze, prendere i soldi e vivere sereno, ma non ho mai perso l’ambizione. Voglio tornare in nazionale e ritrovare quella felicità che in Turchia avevo perso. Qui c’è fame, senza fuoco dentro non si va da nessuna parte». Un concetto ribadito alla Gazzetta dello Sport, dove Barak ha parlato anche della necessità di creare un rapporto solido tra squadra e staff: «La paura non serve, dobbiamo essere consapevoli e credere in noi stessi».

Sul gruppo ha espresso parole positive: «Conoscevo già Depaoli e Venuti, ho trovato un ambiente carico, a volte anche troppo. Bisogna restare liberi di testa». Nessuna preoccupazione per la classifica, nonostante lo zero in graduatoria: «Il campionato è appena iniziato, ci sarà tempo per recuperare. Credo che potremo essere molto competitivi».

Nell’intervista raccolta dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Grimaldi evidenzia anche la serenità del giocatore: «So dove voglio arrivare, non ho pressioni addosso. Voglio solo lavorare, migliorarmi con il sorriso e senza pensieri negativi». Parole che fotografano lo spirito con cui Barak intende diventare un leader della Samp.