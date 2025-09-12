Venezia, Stroppa: «Contro il Pescara gara insidiosa, ma la squadra è competitiva»

Alla vigilia della trasferta contro il Pescara, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa ha fatto il punto sulla condizione dei suoi uomini dopo la sosta per le Nazionali.

«In queste due settimane abbiamo lavorato bene in allenamento, e venerdì scorso abbiamo disputato un’amichevole in cui abbiamo espresso un buon livello di gioco» ha spiegato Stroppa. «Domani sarà una partita difficile, il Pescara è una neopromossa che ha acquistato calciatori importanti che hanno già giocato la categoria. Contro la Juve Stabia abbiamo già visto che ogni trasferta può essere insidiosa. Mi aspetto una partita intensa, tecnicamente dobbiamo cercare di alzare il livello e sfruttare ogni occasione che arriva».

L’allenatore arancioneroverde ha poi sottolineato la qualità della rosa: «La squadra è competitiva, sono soddisfatto sia dei nuovi arrivi sia di chi è rimasto. Abbiamo una rosa completa per affrontare la stagione, con molti ragazzi che possono interpretare più ruoli. Siamo ben attrezzati in tutte le zone del campo».

Infine, un commento sul campionato: «Dopo due giornate nessuno è a punteggio pieno in classifica. Questo significa che la Serie B è un campionato in cui ogni squadra può dire la sua. Non bisogna esaltarsi di fronte a una vittoria né deprimersi dopo una sconfitta. L’importante è dare continuità al tipo di gioco espresso, cercando di fare risultato in ogni match».