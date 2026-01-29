Tuttosport: “Venezia, sono colpi da Serie A. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Venezia si prende la scena in questa fase di mercato e piazza colpi che sanno di categoria superiore. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, oggi il club lagunare ufficializzerà l’arrivo dell’attaccante tedesco Lion Lauberbach (27), prelevato dai belgi del Mechelen. Punta da 1,94, reduce da una stagione da 24 presenze, 7 gol e 1 assist, Lauberbach svolgerà in mattinata le visite mediche prima della firma.

Ma non finisce qui. Secondo quanto riferisce ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Venezia ha chiuso anche per il terzino sinistro Calixte Junior Ligue (20), proveniente dallo Zurigo: 12 presenze stagionali, operazione da 2,5 milioni di euro bonus compresi. Il calciatore verrà poi girato in prestito al Mantova per completare il percorso di crescita.

Sempre in Laguna è già arrivata l’ufficialità per Matteo Dagasso (21), centrocampista acquistato dal Pescara per circa 2 milioni di euro. Al debutto in Serie B ha collezionato 19 presenze, 1 gol e 4 assist, confermandosi uno dei giovani più interessanti del campionato. Una campagna acquisti che, come sottolinea ancora Scaduto su Tuttosport, profuma di Serie A.

Mercato caldo anche a Palermo, che non molla la presa su Matteo Tramoni (26). I rosanero hanno alzato l’offerta al Pisa fino a 6 milioni di euro, con l’accordo già trovato col giocatore: ora si attende la risposta dei toscani, come riporta Tuttosport.

Ufficiale il colpo del Sudtirol, che pesca dagli svincolati il portiere Alessio Cragno (31). Rimasto senza contratto dopo la Sampdoria, Cragno ha firmato fino a giugno: nel suo curriculum esperienze con Brescia, Cagliari, Monza, Sassuolo e anche 2 presenze in Nazionale, ricorda Gianluca Scaduto su Tuttosport.

Il Monza ha ufficializzato l’arrivo della punta franco-ivoriana Solomon Loubao (20): resterà in prestito al Sochaux fino al termine della stagione, con contratto valido fino al 2030.

In casa Spezia, è fatta per il difensore Marco Ruggero (25), prelevato dalla Juve Stabia dopo 18 presenze e 1 gol. Sempre i liguri hanno ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Giovanni Bonfanti (23), mentre per l’attacco prende quota il nome del danese Laurs Skjellerup (23) del Sassuolo.

Il Bari piazza due colpi: dalla Juve Stabia arriva il trequartista Kevin Piscopo (27) in prestito con obbligo di riscatto, mentre è ufficiale anche l’ingaggio di Nicolò Cavuoti (22) dal Cagliari, ex Feralpisalò. Operazioni confermate da Tuttosport.

All’Empoli torna il difensore Simone Romagnoli (35), mai utilizzato dalla Samp in stagione. Il Padova è a un passo dal centrocampista Giovanni Giunti (20) del Perugia, mentre resta da discutere la durata del contratto per Gianluca Caprari (32) del Monza.

Il Cesena rischia di perdere Jalen Blesa, già d’accordo con i Philadelphia Union: per sostituirlo, il club romagnolo punta su Giuseppe Ambrosino (22), in rottura col Napoli. La Juve Stabia lavora per l’attaccante Cedric Gondo (29) della Reggiana, con l’alternativa David Stuckler (21) del Vicenza, e valuta l’arrivo del difensore Sheriff Kassama (21).

Chiude il quadro la Reggiana, che ufficializza due giovani: il centrocampista Pietro Pinelli (19) dalla Primavera della Lazio e l’esterno ceco Adam Sosna (19) dalla Juventus Next Gen, entrambi in prestito. Un mercato che, come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, continua a ridisegnare gli equilibri della Serie B.