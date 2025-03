Tuttosport: “Sorpresa: Dionisi resta. Il Palermo sfida i tifosi”

PALERMO – Nessun ribaltone in panchina, almeno per ora. Dopo giorni di voci e speculazioni su un possibile esonero, Alessio Dionisi resta alla guida del Palermo. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, la decisione del club è stata sofferta e discussa a lungo tra la dirigenza rosanero e il City Football Group, con un confronto acceso tra Giovanni Gardini e Carlo Osti da un lato e Riccardo Bigon e Brian Marwood dall’altro. Alla fine, si è optato per la continuità, ma più per mancanza di alternative valide che per reale convinzione.

Un esonero sfiorato, ma nessuna alternativa concreta

La disfatta interna contro la Cremonese ha fatto precipitare il Palermo fuori dalla zona playoff e ha scatenato una contestazione feroce da parte della tifoseria, ormai esasperata. La società ha sondato diverse ipotesi per un cambio in panchina, ma l’offerta di un contratto fino a giugno ha scoraggiato molti candidati. Tra questi, Vincenzo Vivarini è stato il primo a rifiutare, ritenendo la missione troppo rischiosa. Altri nomi, tra cui ex allenatori rosanero, si sono proposti, ma nessuno ha convinto la dirigenza più dell’attuale tecnico.

Alla fine, Dionisi ha avuto un confronto schietto con il club, dove ha dovuto fornire spiegazioni sul crollo fisico e mentale della squadra, sulle numerose partite gettate via nei minuti finali e sulla fragilità dimostrata nei momenti decisivi. Il tecnico ha dato rassicurazioni, dicendosi convinto di poter portare il Palermo ai playoff e giocarseli da protagonista.

Otto finali per salvare la stagione

Con otto giornate rimaste, il Palermo si gioca tutto. La ripresa degli allenamenti, prevista per oggi, vedrà il tecnico lavorare senza i quattro nazionali, tra cui Pohjanpalo. Dionisi dovrà compattare il gruppo e, soprattutto, provare a riconquistare una piazza che ormai non crede più in lui.

La trasferta contro la Salernitana alla ripresa sarà un crocevia fondamentale: una vittoria potrebbe ridare ossigeno alla squadra e calmare l’ambiente, mentre un altro passo falso rischierebbe di rendere la situazione insostenibile.

Il futuro di Dionisi è già segnato?

Se il Palermo non dovesse riuscire a centrare i playoff o se l’ennesima prestazione deludente dovesse affossare definitivamente le speranze promozione, il destino di Dionisi sarebbe già scritto: il club cambierà guida tecnica a fine stagione, indipendentemente dal contratto triennale in essere.

La panchina del Palermo, quindi, resta in bilico. Dionisi ha ricevuto un’ultima chance, ma sa bene che si tratta di una fiducia condizionata. Adesso, tutto dipenderà dai risultati.