Tuttosport: “Serie B, le probabili formazioni di Palermo-Virtus Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo padova 1-0 (68) palumbo

Al “Renzo Barbera” (ore 15) il Palermo di Inzaghi ospita la Virtus Entella nella gara valida per la 25ª giornata di Serie B. Di seguito le probabili formazioni riportate da Tuttosport.

Palermo (3-4-2-1)

Allenatore: Inzaghi

Probabile formazione:
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Magnani, Vasic, Blin, Gomes, Johnsen, Corona, Rui Modesto, Peda.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: nessuno.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Modulo confermato per Inzaghi, che si affida ancora al 3-4-2-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo e la coppia Palumbo-Le Douaron alle sue spalle. In mezzo Segre e Ranocchia, mentre sulle corsie spazio a Pierozzi e Augello.

Virtus Entella (3-5-2)

Allenatore: Chiappella

Probabile formazione:
Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Di Mario, Franzoni, Squizzato, Karic, Mezzoni; Cuppone, De Benedetti.

A disposizione: Del Frate, Sialuys, Nichetti, Bariti, Stabile, Guiu, Tirelli, Pilati, Turicchia, Del Lungo.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Boccadamo, Tiritiello.
Diffidati: Benedetti, Franzoni, Mezzoni.

Chiappella risponde con il 3-5-2: davanti la coppia Cuppone-De Benedetti, con Karic e Franzoni a dare equilibrio e qualità in mezzo al campo.

Arbitro: Pezzuto (Lecce)
Assistenti: Di Gioia – Niedda
Quarto ufficiale: Lovison
Var: Serra
Avar: Di Vuolo
Tv: Dazn, Prime Video, OneFootball

Sfida delicata per entrambe: il Palermo cerca continuità per restare agganciato al treno promozione, l’Entella punti pesanti in chiave salvezza.

