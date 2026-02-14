Tuttosport: “Carica Inzaghi: «Palermo, niente passi indietro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
palermo monza 0-3 (9) inzaghi

Il Palermo apre contro la Virtus Entella un ciclo di cinque partite che può indirizzare in maniera concreta la corsa alla Serie A. Dal “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi carica l’ambiente e alza il livello dell’attenzione in vista della sfida di oggi.

Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, non è ancora tempo di calcoli, ma da qui in avanti «si gioca un pezzetto di A». Le prossime cinque avversarie dei rosanero sono tutte fuori dalla zona playoff o nelle zone basse della classifica, ma guai a sottovalutare il primo ostacolo.

«Per me l’Entella è la vera sorpresa della stagione – attacca il tecnico rosanero –. Hanno un allenatore giovane e bravo, hanno battuto il Monza e pareggiato con il Frosinone. Come sempre dovremo fare molta attenzione, penso che per noi sia la partita più importante dell’anno, vale sicuramente più di tre punti».

Secondo quanto evidenziato da Luigi Butera su Tuttosport, la striscia utile del Palermo è arrivata a 13 risultati consecutivi, iniziata proprio a Chiavari nella gara d’andata. Da allora la squadra ha cambiato pelle, anche attraverso un mercato importante e scelte forti, ed è tornata a mettere pressione alle squadre che la precedono.

C’è anche un dato storico nel mirino: sei vittorie interne consecutive. Se dovessero diventare sette, il Palermo eguaglierebbe un record in Serie B che resiste dal 1959.

«Potremmo chiudere un cerchio importante e anche una settimana molto positiva, ma ci sono anche gli avversari – continua Inzaghi –. Questa squadra deve rendersi conto di quanto è forte, con queste prestazioni stiamo creando qualcosa di importante».

La prova di Marassi contro la Sampdoria, chiusa sul 3-3 dopo essere stati sotto di due reti a dodici minuti dalla fine, ha confermato il carattere del gruppo ma anche qualche crepa difensiva. Cinque gol subiti nelle ultime due gare sono un campanello d’allarme.

«Ho ragionato sui gol subiti – ammette Inzaghi – ma ho anche pensato che abbiamo segnato nove volte nelle ultime tre partite. Preferisco una squadra propositiva e che abbia la mentalità vincente, poi è chiaro che serve anche l’equilibrio. I gol dell’Empoli sono nati da rimpalli, sono stati un po’ casuali. A Genova, invece, non siamo stati i soliti, ma dopo dodici partite utili ci può stare».

Capitolo formazione: possibile qualche rotazione dopo le fatiche ravvicinate contro Empoli e Sampdoria. «Cambierò qualcuno, ma sono contento che la squadra sia al completo, perché per noi è una partita importante. In queste partite abbiamo sempre resistito, sapendo che le insidie sono sempre dietro l’angolo. Adesso non accetto passi indietro. Contiamo anche sui nostri tifosi, spero che la gente ci dia una mano».

Dal “Barbera” parte dunque la corsa: il Palermo vuole trasformare questo ciclo favorevole in un trampolino verso l’alto.

