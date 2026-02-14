Il Secolo: “Entella, il tour de force si conclude a Palermo «Ma niente alibi, partita stimolante»”

L’Entella si presenta al “Renzo Barbera” con lo spirito giusto, anche se la missione, almeno sulla carta, appare proibitiva. Come sottolinea Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, i presupposti per una sfida complicata ci sono tutti, ma i biancocelesti arrivano a Palermo forti di segnali incoraggianti.

La grande prestazione contro il Frosinone, la prova di carattere nel derby con lo Spezia e la convincente vittoria di martedì sera contro il Cesena al “Sannazzari” hanno rilanciato morale e consapevolezza. Certo, l’effetto stanchezza potrebbe farsi sentire, ma l’Entella ha poco da perdere contro un Palermo che proprio dal pari dell’andata a Chiavari ha costruito una striscia di dodici risultati utili consecutivi.

Alla vigilia della gara, Andrea Chiappella ha affrontato il tema delle energie fisiche:

«Arriviamo da una serie di partite dispendiose, soprattutto l’ultima giocata sotto la pioggia in un campo pesante che si somma a quella precedente con lo Spezia, disputata purtroppo in dieci per gran parte della partita. Questo, comunque, non deve essere assolutamente un alibi, abbiamo gestito come sempre nel miglior modo possibile e quindi i ragazzi li ho trovati bene in questi giorni».

Come evidenzia Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, per fare risultato in uno stadio dove il Palermo ha conquistato 27 punti servirà una prestazione impeccabile. Il rendimento esterno dell’Entella resta deficitario, ma i segnali di crescita non mancano: sconfitte di misura con Venezia e Juve Stabia e pareggi nei derby contro Sampdoria e Spezia raccontano di una squadra più solida.

Chiappella lo sa:

«Abbiamo la fortuna di giocare in un contesto bellissimo, stupendo e quindi sarà anche molto stimolante per i ragazzi che sono perfettamente consapevoli di andare ad affrontare una squadra con grandissime potenzialità e fortissime ambizioni. Dobbiamo essere bravi a cercare la partita perfetta e penso che una chiave di lettura sarà quella di togliere certezze a questo Palermo che comunque in casa ha un ruolino di marcia assolutamente importante».

Come ricostruisce ancora Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, la trasferta in Sicilia chiude una settimana intensa per l’Entella, che tra fine girone d’andata e inizio ritorno ha affrontato le big four del campionato 2025/2026: Venezia, Monza, Frosinone e ora Palermo.

La differenza tecnica tra le due rose è evidente, ma la Serie B resta terreno fertile per le sorprese. E i liguri lo hanno dimostrato già all’andata. Attenzione, però, al pericolo numero uno: Joel Pohjanpalo. Il gigante finlandese guida la classifica marcatori con 15 reti in 24 partite e a Chiavari aveva firmato l’1-1 sfruttando un errore difensivo.

Al “Barbera” servirà concentrazione massima. Perché contro questo Palermo, ogni dettaglio può fare la differenza.