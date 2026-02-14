Il Secolo: “Entella a Palermo. Staffetta Mezzoni-Bariti a destra In attacco Tirelli spera in una chance”

Le energie contano, ma ancora di più conta l’identità. È questo il messaggio lanciato da Andrea Chiappella alla vigilia della sfida del “Renzo Barbera”. Come riporta Il Secolo XIX, il tecnico biancoceleste mette al centro il gruppo:

«Le cose che contano di più sono sempre l’atteggiamento di squadra e il collettivo: quello che devono fare i ragazzi è farsi trovare pronti. Conta poco chi scende in campo».

Tre partite in una settimana non sono semplici da gestire, ma – sottolinea Il Secolo XIX – la situazione rispetto a martedì contro il Cesena è decisamente migliorata. Dopo la rifinitura mattutina, la squadra è partita nel pomeriggio da Pisa alla volta di Palermo con una rosa più ampia e maggiori soluzioni a disposizione.

Non fanno parte della spedizione Andrea Tiritiello, autore del momentaneo vantaggio nella gara d’andata, e Antonio Boccadamo, che ha ripreso a lavorare in gruppo e punta al rientro per la prossima sfida casalinga contro il Catanzaro.

Al netto delle due assenze, Chiappella può sorridere per i rientri dalla squalifica di Bernat Guiu e Marco Dalla Vecchia e per la prima convocazione del giovane Davide Pio Stabile, attaccante arrivato dalla Vis Pesaro nelle ultime battute del mercato.

Come evidenzia ancora Il Secolo XIX, qualche novità nell’undici iniziale è possibile, anche se il tecnico non scopre le carte. Si ipotizza una staffetta sulla corsia destra tra Mezzoni e Bariti, mentre in avanti potrebbe esserci un cambio.

Cuppone vive un momento brillante, ma è anche tra i più utilizzati nelle ultime gare contro Spezia e Cesena. Guiu scalpita dopo la squalifica, Debenedetti ha risposto presente contro i romagnoli e Tirelli spera in una chance dal primo minuto.

A Palermo serviranno freschezza, equilibrio e spirito di sacrificio. L’Entella sa che l’impresa è complicata, ma si affida al collettivo per provare a sorprendere ancora.