Tuttosport: “Djuric-Cesena. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Uno dei colpi più vicini alla definizione del mercato invernale riguarda il Modena, pronto ad accogliere Manuel De Luca dalla Cremonese. L’attaccante classe 1997, protagonista della promozione in Serie A dei grigiorossi con una doppietta decisiva allo Spezia nei playoff, è ormai a un passo dal vestire la maglia gialloblù. Come riporta Gianluca Scaduto sulle colonne di Tuttosport, l’operazione è impostata sulla base di un prestito con riscatto a determinate condizioni.

L’affare avrebbe potuto chiudersi già in estate, ma ora De Luca potrebbe essere a disposizione di Sottil già alla ripresa del campionato, anche se resta da valutare la condizione fisica dopo aver collezionato appena 14 minuti in Serie A, impreziositi comunque da una rete. Il suo arrivo aprirà contestualmente alla partenza di Giuseppe Caso, ormai ai margini del progetto tecnico modenese. L’attaccante-trequartista è seguito da diverse società, ma attenzione all’inserimento del Bari nelle ultime ore, come segnala ancora Tuttosport nell’articolo firmato da Gianluca Scaduto.

I movimenti coinvolgono anche altri club. Sempre dalla Cremonese può uscire Leonardo Sernicola, esterno classe 1996 capace di giocare su entrambe le fasce e non convocato da Nicola dalla metà di settembre. Sul giocatore c’era lo Spezia, ma ora il Modena è rientrato con decisione nella corsa. Proprio con il club ligure potrebbe intrecciarsi un doppio binario di mercato: Pedro Mendes potrebbe trasferirsi allo Spezia in prestito, mentre a Modena arriverebbe il terzino sinistro Pietro Beruatto, come riferisce Gianluca Scaduto su Tuttosport.

Capitolo Avellino. Gli irpini hanno raggiunto l’accordo con l’Olimpia Asuncion per la cessione di Facundo Lescano per un milione di euro, ma il giocatore non è convinto di lasciare l’Italia per un campionato ritenuto poco competitivo. In caso di partenza dell’argentino, l’Avellino rimetterebbe in lista Andrea Favilli, prossimo al rientro dopo l’infortunio. Intanto è già stato definito l’acquisto di Marco Sala dal Como, con contratto fino al 2028, e resta aperta la sfida al Padova per Giovanni Giunti del Perugia, come evidenzia ancora Tuttosport a firma Gianluca Scaduto.

In uscita dall’Avellino c’è Andrea Cagnano, che potrebbe approdare al Mantova. Il Cesena, invece, si prepara a una ricapitalizzazione da 422mila euro per sbloccare il mercato: prende quota l’idea di riportare Milan Djuric in Romagna, soprattutto in caso di partenza di Shpendi, valutato tra i 4 e i 5 milioni. Al Pescara si torna a parlare di Lapadula, ai margini allo Spezia ma con un ingaggio elevato, mentre il Sudtirol lavora per portare dal Lecco il centrocampista Marco Frigerio. Un mercato intrecciato e in continuo movimento, come conclude Tuttosport nell’analisi di Gianluca Scaduto.