Tuttosport: “Samp: per Brunori diventa un intrigo. È sbucato lo Spezia”

Il mercato di gennaio entra subito nel vivo e regala i primi intrecci inattesi. La Sampdoria è pronta ad accogliere Salvatore Esposito, ormai a un passo dal trasferimento dallo Spezia, ma proprio il club ligure si è inserito a sorpresa nella corsa a Matteo Brunori, secondo obiettivo caldo dei blucerchiati per l’attacco. Una manovra che potrebbe cambiare almeno in parte gli scenari, anche se da Bogliasco filtra fiducia, come racconta Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport.

L’arrivo di Esposito rappresenta il primo innesto ufficiale del mercato invernale doriano. L’accordo con lo Spezia è già definito sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, contratto fino al 2030 e ingaggio intorno agli 800 mila euro a stagione. Un’operazione importante per dare ordine e qualità al centrocampo, sottolinea ancora Tuttosport nell’analisi firmata da Marco Bisacchi.

La Sampdoria, però, non ha ancora chiuso il capitolo Brunori. L’attaccante è in uscita dal Palermo e sabato sera ha salutato compagni e tifosi dopo la vittoria sul Padova. Il trasferimento in Liguria sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma l’inserimento last minute dello Spezia ha aggiunto un elemento di incertezza. Una mossa che, secondo Marco Bisacchi di Tuttosport, potrebbe essere letta anche come tentativo di riscatto agli occhi della piazza dopo l’operazione Esposito.

Da Bogliasco, tuttavia, trapela serenità. La Sampdoria avrebbe già in mano l’accordo con il Palermo e la disponibilità del giocatore, motivo per cui Brunori resta un obiettivo caldo. Nel mercato, però, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e nessuno vuole dare nulla per scontato, come evidenzia ancora Tuttosport.

Parallelamente i blucerchiati monitorano altri profili. In attacco piace Mulattieri del Sassuolo, attualmente al Deportivo La Coruña, mentre restano vivi gli interessi per Odenthal, difensore olandese sempre del Sassuolo, per Dorval del Bari e per il giovane portiere Martinelli della Fiorentina, destinato a fare da alternativa a Ghidotti. Sul fronte uscite, Pedrola è vicino al Las Palmas, mentre Coucke, Narro e Ferri sono pronti a lasciare. Attenzione anche a Ioannou, seguito dal Pafos, e a Benedetti, che potrebbe rientrare nel mirino del Bari. Lo stop di Venuti, con il rischio di un lungo stop per infortunio, costringerà infine la Sampdoria a intervenire anche in difesa, come conclude Marco Bisacchi su Tuttosport.