Il Cosenza spera di poter contare su Simone Mazzocchi anche in vista della prossima stagione. Il giovane attaccante di proprietà dell’Atalanta è reduce dall’esperienza in prestito coi calabresi, i quali sperano di convincere i bergamaschi per far tornare il giocatore. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com Mazzocchi, però, piacerebbe anche al Catanzaro e al Sudtirol, per cui il suo ritorno in rossoblu potrebbe saltare.

Continue Reading