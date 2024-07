Dall’Argentina: Palermo, atteso un comunicato del Velez sulla trattativa Valentin Gomez

Nella giornata di ieri, martedì 23 luglio, in Argentina ha fatto molto discutere il mancato trasferimento di Valentin Gomez al Palermo, orchestrato dal City Group. Il giocatore del Velez non avrebbe superato le visite mediche in Italia, facendo dunque rallentare e probabilmente saltare del tutto la trattativa che avrebbe coinvolto anche il River Plate, il quale avrebbe prelevato il difensore in prestito dai rosanero.

Secondo quanto riporta il giornalista argentino Gianluca Poggi, il Vélez dovrà rilasciare un comunicato in cui si precisa cosa accadrà al futuro del giocatore. Inoltre, riportano altre fonti locali, non è da escludere che il River Plate possa intavolare un’altra trattativa per appropriarsi direttamente del cartellino di Gomez. Tuttavia bisogna capire se il Velez è disposto ad applicare un grosso sconto: parti vicini alla società proprietaria del giocatore sostengono che il problema legato alle visite mediche sia solo una strategia.

Ya pasaron 24 hs del pase frustrado de Valentín Gómez al City Group.

Vélez debe emitir un comunicado manifestando que va a suceder con el jugador que es propiedad del club. pic.twitter.com/PFNhNKVA7x — Gianluca Poggi (@GianluPoggi) July 24, 2024