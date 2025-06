Thiam e la cavalcata con la Juve Stabia: «Indimenticabili le parate contro Brunori e Ceccaroni»

Tra i protagonisti assoluti della straordinaria stagione della Juve Stabia c’è sicuramente Demba Thiam, portiere classe ’98, autore di una crescita esponenziale culminata in una storica semifinale playoff. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’estremo difensore gialloblù ha rievocato una delle sue migliori prestazioni stagionali: proprio quella contro il Palermo, decisiva per l’accesso alla semifinale.

«Ricordo con piacere la prestazione in casa col Palermo – ha dichiarato Thiam – due interventi importanti su Ceccaroni e Brunori che hanno aiutato la squadra a conquistare la semifinale».

Il match contro i rosanero è stato da lui definito la vera svolta: «La partita della svolta è stata quella dei playoff contro il Palermo. Avversario forte, blasonato, con tanti giocatori di livello, ma la Juve Stabia è stata assolutamente all’altezza e portò a casa un successo straordinario. Ecco, eravamo davvero convinti di poterci regalare un sogno incredibile. Non si batte per caso una squadra ricca di calciatori abituati a palcoscenici superiori».

Sull’eventuale smantellamento del gruppo e sull’addio possibile di mister Guido Pagliuca, diretto verso l’Empoli, Thiam ha espresso un pensiero lucido ma riconoscente:

«Il mister è stato un grande. Ha saputo gestire il gruppo con intelligenza preparando le partite in modo perfetto. Lo spogliatoio era unito, speciale, composto da bravi ragazzi che non hanno mai sbagliato un allenamento o un atteggiamento. In questi due anni ho vissuto sensazioni uniche e mai provate prima».