Nuovo nome in attacco per il Palermo. Come riportato da “Sportitalia” i rosanero hanno messo nel mirino Ante Crnac del Rakow. Si tratta di una punta centrale, alta 1,90 m che all’occorrenza può anche giocare più esterno. Nelle prime quattro gare nel campionato polacco ha messo a referto 1 gol ed 1 assist. I rosanero in pressing su di lui.

Continue Reading