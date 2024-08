Coppa Italia Parma-Palermo, Insigne: «Non ho esultato per rispetto»

Dopo il successo contro il Parma, l’autore del gol vittoria del Palermo, Roberto Insigne, ha parlato in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Sempre bellissimo tornare qui: dopo l’anno che ho trascorso qua che porto dentro con tanto rispetto, non ho esultato per questo. Il Parma è una squadra molto molto forte: siamo venuti qua per fare la nostra partita senza lasciar loro gioco né spazio. Sapevamo che erano molto molto forti, però forse siamo stati bravi noi. Ho visto un Parma diverso rispetto a quello dell’anno scorso, forse pure rispetto anche a quello delle ultime amichevoli. Sarà il caldo, la stanchezza… Mi auguro per loro che si toglieranno tante soddisfazioni».