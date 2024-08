Coppa Italia Parma-Palermo, Pecchia: «Il gol subito mi ha fatto arrabbiare, era il nostro momento migliore»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Palermo in Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

«Il gol subito ovviamente mi ha fatto arrabbiare, era il nostro momento migliore. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto veramente molto bene, abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione. Al netto di tutto penso che meritassimo qualcosa in più”.

L’infortunio di Bonny. «Dobbiamo vedere la situazione. Adesso dobbiamo cominciare il campionato di Serie A e siamo in un momento particolare, è evidente. L’ultimo infortunio in un anno l’avevamo avuto con Benedyczak, adesso abbiamo perso un paio di giocatori. Dobbiamo affrontare la Fiorentina in una situazione particolare. I primi dieci minuti di oggi sono da rivedere, poi per il resto la squadra ha fatto la partita. La rosa va completata, inutile ripetere quanto già detto. Per fortuna torna Bernabé in settimana, è la nota lieta. Estevez e Cyprien hanno fatto bene, con Hernani abbiamo tante possibilità a centrocampo»